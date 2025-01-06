مات ليلة العيد، وفاة شاب قبطي في حادث مروري بالمنيا

لقي شاب قبطي مصرعه في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بأحد الطرق الفرعية في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، وذلك في ليلة عيد الميلاد المجيد.

مصرع شاب قبطي في ملوي ليلة عيد الميلاد المجيد، فيتو

تلقى مركز شرطة ملوي جنوب محافظة المنيا بلاغًا عن الحادث، حيث أبلغت غرفة العمليات بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين على أحد الطرق المؤدية إلى قرية دير أبو حنس، التابعة لمركز ملوى.

وفاة شاب قبطي في ملوي، فيتو

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على الشاب "ديفيد ب. ه"، في العشرينيات من عمره، طالب في كلية الحقوق، وقد توفي متأثرًا بجراحه.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم جثمانه إلى أسرته.

وقد عم الحزن قرية دير أبو حنس في تلك الليلة، حيث تأثر الأهالي بوفاة الشاب ديفيد، المعروف بطيبته وأخلاقه الرفيعة.

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