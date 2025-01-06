ميني تسعي لتعويض خسائر مبيعاتها في العام الماضي

سيارات ميني.. تراجعت مبيعات سيارات ميني عالميًا بنسبة تصل نحو 21.5٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023، كما انخفضت hيضًا المبيعات من 33,497 إلى 26,299 سيارة



وعلق علي ذلك المتحدث باسم ميني لـ Motor1 أن العلامة التجارية تعرضت لعديد من التحديات بعد تجديد Mini لمجموعتها بالكامل، حيث تم تقديم طرازات Cooper وCountryman الجديدة، وإيقاف إنتاج Clubman البطيئة المبيعات، تحسبًا لوصول السيارات الجديدة، قامت ميني لدى تجارها الأمريكيين ببيع المخزون القديم.

وتم إيقاف كل من طرازي ميني الجديدين بسبب استدعاء واسع النطاق لمجموعة BMW بسبب مشكلة في نظام الفرامل وأمر توقف البيع اللاحق،



وأعربت ميني، عن تفاؤلها بعام 2025، بعد تراجع أسعار سيارتها، حيث يبدأ سعر Cooper من 30,125 دولارًا أمريكيًا والإصدارات المجهزة تجهيزًا كاملًا من Countryman حول علامة 50,000 دولار أمريكي، من اجل تنشيط مبيعات السيارات خلال تلك العام



وأكدت ميني علي أن عام 2012، كان أفضل عام لها لأنها استطاعت بيع ما يقرب من 76,354، وتأمل أن يثبت عام 2024 أنه أدنى مستوى لها في طريقها إلى أشياء أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.