الإثنين 06 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي يشارك أقباط مصر احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكنيسة القبطية، اليوم الإثنين، حيث شارك أقباط مصر في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة

وهنأ الرئيس السيسي المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا: شعب مصر العظيم..الإخوة والأخوات الأقباط،يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف الرئيس: إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلًا من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

وتابع الرئيس: كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار
 

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الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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