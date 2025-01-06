الثلاثاء 07 يناير 2025
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تعليم قنا تفوز بالمركز الأول والثاني والخامس في الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية

قنا,فيتو
قنا,فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم حصول مديرية التربية والتعليم بمحافظة  قنا على ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات الإذاعة المدرسية التي تشرف عليها إدارة الصحافة والإعلام التربوي المنبثقة عن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بالوزارة للعام الدراسي 2024/ 2025، حيث فاز معهد النور للمكفوفين التابع لإدارة قنا التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات مدارس التربية الخاصة.

 كما فازت مدرسة النور المحمدي التابعة لإدارة نقادة التعليمية بالمركز الثاني للمرحلة الإبتدائية بمدارس التعليم العام، بينما فازت مدرسة الشهيد احمد حاتم الإعدادية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في المرحلة الإعدادية.

المسابقات المحلية بقنا

من جهته هنأ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا المدارس الفائزة، وأثنى على المسابقات المحلية التي نظمت تحت إشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الشؤون التنفيذية وتنفيذ ومتابعة محمود مرغني محمد موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية وأعضاء التوجيه وأخصائيي الصحافة بالمدارس الفائزة والتي أسفرت عن ترشيح المدارس الثلاث الممثلة للمديرية في الترتيب الوزاري.

كما وجه مدير تعليم قنا إلى تعظيم دور الإذاعة المدرسية لما تنميه من مفردات الثقافة والتعاون والالتزام وإثراء روح الولاء للوطن.

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