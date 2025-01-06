البنك المركزي يكشف حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية

كشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 673.571 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.156 تريليون جنيه.

الودائع تحت الطلب

وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 30.762 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 451.143 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 191.866 مليار جنيه.

ودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 146.403 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 496.210 مليار، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.513 تريليون جنيه.

إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية

بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.830 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.