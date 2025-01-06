ارتفاع أسعار سيارات MG7 خلال شهر يناير

سيارات Mg، ارتفعت أسعار سيارات MG السيدان بالتزامن مع مطلع العام الجديد 2025، الذي شهد ارتفاع العديد من السيارات نظرا لتعثر استيراد السيارات من الخارج وارتفاع الجمارك الذي ساهم في ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الجديد.

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية Mg، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي شهدتها سيارات Mg والتي بلغت نحو 65 الف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي اسعار فئة السيارات السيدان الكبيرة التي تعتبر قليلة الانتشار محليًا في مصر وهي:-





أسعار سيارات MG7 خلال شهر يناير

ويصل سعر الفئة الوحيدة نحو مليون و665 ألف جنيه بدلًا من 1.6 مليون جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.





مواصفات محرك سيارات MG 7



حصلت سيارات ام جي علي محركات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة اجمالية 185 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة ديوال كلاتش من 7 سرعات مبلل. كما تعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي متعدد الوصلات. كما تعتمد على خزان وقود سعة 65 لتر.





وزودت MG 7 بالعديد من التجهيزات الخارجية التي تتضمن مصابيح ليد في الأمام والخلف مع سقف بانوراما وأبواب بدون إطارات مع اضاءة أوتوماتيكية ووحدات نهارية ليد وكشافات شبورة في الامام والخلف ومرايا كهربائية وفرامل حمراء وعجلات 19 بوصة. كما يتوفر للسيارة 5 ألوان خارجية.





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