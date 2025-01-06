غياب نجوم الكرة عن جنازة وعزاء والدة "تريزيجيه" (صور)

تغيب نجوم كرة القدم عن عزاء وجنازة والدة اللاعب محمود تريزيجيه "فادية الريان"، والذي أقيم بمحافظة كفر الشيخ.

بدأت مراسم تلقي العزاء في وفاة فادية الريان والدة محمود تريزيجيه، لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف الريان القطري، وذلك بمسقط رأس الأسرة بـ كفر الشيخ، إذ بدأ العديد من أهالي المحافظة يتوافدون لتقديم واجب العزاء، معربين عن حزنهم لرحيل السيدة التي كانت تشتهر بالطيبة والمعاملة الحسنة والتواضع.

أسرة اللاعب تستقبل المعزين

وجلست أسرة اللاعب محمود تريزيجيه في مقدمة العزاء لاستقبال المعزّين وكان في مقدمة الأسرة محمد وأحمد شقيقي اللاعب تريزيجيه واللذان بدت عليهما مظاهر الحزن بشكل كبير، بينما غاب تريزيجيه عن التواجد بسبب سفره خارج البلاد.

محافظ كفر الشيخ ينعي والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه

نعى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، الذي وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، العزاء إلى لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه ابن محافظة كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أنّ يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأنّ يدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

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