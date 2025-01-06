محافظ سوهاج يتفقد المواقع المقترحة لوضع عربات حضارية بالكورنيش

خلال جولة ميدانية مسائية ...

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عددًا من المواقع المقترحة على امتداد الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية، بهدف وضع عربات للمأكولات والمشروبات بتصميم حضاري يتماشى مع المظهر العام للمنطقة، لخدمة مرتادي الكورنيش، ولإضفاء مظهر حضاري وجمالي بالمنطقة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج.

محافظ سوهاج يتفقد بعض المواقع المقترحة لوضع عربات حضارية لخدمة المواطنين بالكورنيش

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة، مع مراعاة البعد الاجتماعي ودعم مصادر رزق الباعة المتواجدين في هذه المنطقة، وقد شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة للعربات الجديدة، والاهتمام بنظافة الأماكن حفاظًا على المظهر الحضاري والالتزام بخطوط التنظيم، وعدم التعدي على حرم الطريق.

وفي إطار سعيه لتحقيق تطور شامل للمنطقة، قام المحافظ أيضًا بتفقد أعمال رصف شارع خلف المدينة الطبية، بدءًا من مزلقان السكة الحديد وحتى عمارات تطوير عواصم المدن، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في الطريق،

كما التقى بعدد من أهالي المنطقة واستمع إلى مطالبهم، موجها مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالتنسيق مع المرور لإنشاء مطب صناعي بمنطقة نجع مطرود، بهدف الحد من سرعة السيارات والدراجات البخارية والحفاظ على سلامة المواطنين، على أن يتم دهان جميع المطبات بالمنطقة بألوان فوسفورية.

كما تضمنت الجولة تفقد شارع رئاسة حي غرب، وشارع الجرجاوية، بالإضافة إلى زيارة مستشفى الحياة، حيث قام المحافظ بتفقد قسم الاستقبال والتقى بعدد من المرضى المترددين على المستشفى.

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