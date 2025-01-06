الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طرح تيزر أغنية فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو (فيديو)

فيلم البحث عن منفذ
فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تيزر أغنية العمل، والتي يغنيها الرابر ليجي سي، تحت اسم"تروح لمين" وهي من كلماته وتلحينه.

 

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فيلم البحث عن منفذ الرابر ليجي سي عصام عمر
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