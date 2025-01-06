ليفربول يعلن انتقال حارس مرماه إلى فلومينينسي البرازيلي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا، اليوم الاثنين، عن رحيل حارس مرماه إلى صفوف فلومينينسي البرازيلي، الذي بدأ معه مشواره قبل الانضمام إلى الريدز.

مارسيلو بيتالوجا حارس ليفربول يرحل إلى فلومينينسي البرازيلي

وأصدر النادي بيانا، عبر موقعه الرسمي، قال فيه إن حارس المرمى مارسيلو بيتالوجا وافق على الانتقال من صفوف ليفربول، إلى ناديه السابق فلومينينسي، بشرط الحصول على التصريح الدولي".

وأضاف البيان أن الجميع في نادي ليفربول يتمنى لمارسيلو كل التوفيق في المستقبل.

وخلال فترة وجوده مع ليفربول، لعب بيتالوجا (23 عاما) في صفوف كل من ماكليسفيلد إف سي، وسان باتريك أتلتيك، وليفينجستون إف سي، على سبيل الإعارة.

يذكر أن النادي الإنجليزي تعاقد مع الحارس الجورجي، جورجي مامارداشفيلي، لاعب فالنسيا، على أن ينضم للريدز بداية من الصيف المقبل.

ويعتلي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع إيفرتون.

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