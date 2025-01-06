الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: إيران تشكل التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران تشكل التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط، وأنها ستتصدر القضايا التي سيبحثها مع الإدارة الأمريكية المقبلة.

  إيران تشكل التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط
 
 

وأضاف ماكرون خلال خطاب ألقاه في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين اليوم الاثنين، أن "إيران هي التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها وأبعد من ذلك بكثير".

وحذر من أن "تسارع برنامجها النووي يقودنا على حافة القطيعة"، معتبرا أن البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة، مضيفا أن فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن طهران مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

وقال ماكرون إن القادة سيتعين عليهم أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان ينبغي لهم تدشين آلية لإعادة العقوبات على إيران قبل أكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الإدارة الامريكية إيمانويل ماكرون إيران

مواد متعلقة

ماكرون: لا نتعامل بسذاجة مع الشأن السوري ولن نتخلي عن الأكراد

قاسم سليماني، الذكرى الخامسة لاغتيال ثاني أقوى شخصية في إيران بعد المرشد الأعلى

ماكرون يثني على جهود مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة
ads

الأكثر قراءة

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

أول تعليق لكلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق على سقوط طالبة من الطابق الرابع (فيديو)

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

فرص عمل في البوسنة والهرسك بـ700 يورو، تعرف على الأوراق والشروط

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث مروري بالطريق الأوسطي

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي.. تاريخ مواجهات ديربي الغضب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم اللون الأخضر في المنام وعلاقته بالفرحة خلال الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية