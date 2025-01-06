سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

نزع عمامة رجل دين إيراني، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للدهشة، لواقعة حدثت في مطار مهر أباد في إيران، حيث قامت سيدة إيرانية بانتزاع عمامة رجل دين إيراني، لاستخدامها كغطاء للرأس، عندما طلب منها تغطية رأسها وارتداء الحجاب.

سيدة إيرانية تنزع عمامة رجل دين لترتديها



تصرف السيدة الإيرانية أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت السيدة في ثورة عارمة، أثناء تواجدها في مطار مهر أباد في إيران، وقامت بالسير إلى حيث يوجد رجل دين إيراني، وكانت تصرخ عليه، ثم قامت بنزع عمامته، وأخذتها لترتديها كحجاب على رأسها، عندما أمرها رجل الدين الإيراني أن تقوم بتغطية رأسها.

أمرأة شجاعة من نساء إيران تهين معمم في مطار مهر آباد في طهران.

قام رجل دين من حوزة قم بإزعاج سيدة إيرانية في مطار مهرآباد بطهران بالحديث عن حجابها، فقامت السيدة الإيرانية بخلع عمامته وأهانتها. pic.twitter.com/0SEhBOo8fe — Dr.salim aldulimi (@DrSSA2025) January 6, 2025



أثار مقطع انتزاع السيدة الإيرانية لعمامة رجل الدين الإيراني، الذي طلب منها تغطية رأسها، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض انتزع السيدة لعمامة رجل الدين الإيراني شجاعة للمرأة، وطالب آخرون بعدم التدخل في شئون الناس.

سيدة إيرانية تنزع عمامة رجل دين أزعجها بالمطار

علق العديد من النشطاء على مقطع ما فعلته السيدة الإيرانية تجاه رجل الدين فقالوا: "مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر سيدة بدون حجاب، تتجادل مع رجل دين تسبب في مضايقتها داخل مطار "مهر آباد" في طهران، وقامت المرأة بخلع عمامة رجل الدين واستخدمتها كشال لتغطية رأسها، ويُظهر الفيديو أن المرأة كانت تبحث عن زوجها في المطار. ولم يتضح بعد التاريخ الدقيق للفيديو وسبب هذه المشاجرة."



وقال الدكتور سليم الديلمي، باحث في شؤون إيران والخليج العربي: "أمرأة شجاعة من نساء إيران تهين معمم في مطار مهر آباد في طهران. قام رجل دين من حوزة قم بإزعاج سيدة إيرانية في مطار مهرآباد بطهران بالحديث عن حجابها، فقامت السيدة الإيرانية بخلع عمامته وأهانتها."

مواجهة بين فتاة إيرانية ورجل دين إيراني في مطار مهر آباد الدولي بطهران pic.twitter.com/UauM7diNgF — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 6, 2025



أما دكتور حسن محمد القطوي، باحث أكاديمي ومحلل سياسي متخصص في إدارة الأزمات باليمن، فقال: "حدث في مطار مهر أباد في إيران، معمم إيراني يأمر فتاة بتغطية شعرها فانتزعت عمامته بالقوة وجعلتها غطاء لرأسها. تصرف سليم مع مثل كذا أشخاص".

ورد أحد النشطاء قائلًا: "ايران تغلي من الداخل.. الشعب مكبوت ولابد أن يأتي يوم وتأتي ساعة وتأتي لحظة الانفجار."

في حين علق آخرون فقالوا: "يجب عدم التدخل في شئون الآخرين، لأن ذلك التدخل سيؤدي للانفجار الحتمي".



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