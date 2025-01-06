مقتطفات من مسيرة رجل الخير والسلام.. الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف (فيديوجراف)

رجل الخير والسلام.. شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده الـ79.. رحلة الطيب من أقصى الصعيد إلى العالمية.. مواقف خالدة سطرت مسيرة حافلة على رأس المشيخة.. وسجل حافل من التكريمات والأوسمة الدولية