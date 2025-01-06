الإثنين 06 يناير 2025
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سياسة

وكيل الشيوخ: الشائعات أسقطت دول، ونطالب بتوفير الدعم اللازم لقصور الثقافة

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ

 أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الشائعات أسقطت دول ونظم كبيرة، قائلا: "الحروب دلوقتي مبقتش طائرات ودبابات وجميع دول العالم  تتعرض للفتن والمؤامرات، ولابد من الانتباه لهذا الأمر الهام".

 

مناقشة ملفات قصور الثقافة 

 وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن الاهتمام بالثقافة، بحضور الوزير.

 

الاهتمام بملف الثقافة تطبيق لنصوص الدستور 

 وأشار إلى أن الاهتمام بالثقافة هو تطبيق لنصوص الدستور الذي أكد على الاهتمام بالهوية، وإتاحة الثقافة لكل المواطنين بدون تمييز.

 

الرئيس السيسي يولي اهتمام بقضية الثقافة والوعي 

 ولفت وكيل الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقضية الثقافة والوعي، حتى لا نترك المواطن فريسة للمغامرين والمغرضين والمتآمرين، خاصة أن لدينا 500 مقر لقصور الثقافة، لابد من تفعيلها وإعدادها جيدا من كافة المناحي لإعداد كوادر تحقق فكرة الوعي.  

وشدد على ضرورة أن تكون الثقافة أداة لدعم الدولة، وأن يكون هناك تواصل مع كافة الجهات المعنية والمراكز الدينية المتخصصة.

كما أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن الثقافة ضمانة للحفاظ على استقرار الدولة، وهى قضية أمن قومي.

وقال: الثقافة هي الضمانة الأهم لوعي الشباب والحفاظ علي الهوية، ولم تعد ترفا ولا وجاهة اجتماعية، بل هي أحد  عناصر الأمن القومي.

وأوضح أن قصور الثقافة تحتاج إلى ميزانيات ضخمة قبل محاسبتها على المنتج، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقدم الدعم لقصور الثقافة ولا قضية الوعي، ووزير الثقافة مسئول عن المنتج، ولكن لابد من وجود التمويل والموازنات قبل المحاسبة على المنتج.

ولفت إلى أن قصور الثقافة هي الاقرب للشباب قي القري وهناك 600 قصر ثقافة ولها انتشار واسع.

وأكد أنه لا يوجد تنسيق حكومى فى قضية الوعي، ولم تقم الحكومة باجتماع واحد حتى الآن للتنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة حول قضية الوعي وهي قضية مهمة.

 

مطالب بدعم موازنة قصور الثقافة 

 وطالب محمود مسلم، باتخاذ قرارات جريئة وتوفير موازنات لقصور الثقافة لتتمكن من القيام بدورها.

وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هناك مناطق تماس بين وزارة وأخرى في قضية الثقافة ونشر الوعي بين الشباب.

وأكد أن وزارة الشباب استطاعت الوصول إلى معادلة جيدة في توفير التمويل، موضحا أن وزارة الثقافة معنية بالمنتج وبمدى ثقافة الشباب.

وأشار إلى أن توفير التمويل واجب ضروري، قائلا: وقبل الحساب على المنتج نتسأل أين الأدوات الفاعلة لتحقيقه؟.

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