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كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

أميرة ويلز، فيتو
أميرة ويلز، فيتو

 تستعد  أميرة ويلز كيت ميدلتون، للاحتفال بعيد ميلادها الثالث والأربعين يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بأن يكون الحفل بسيطًا وهادئًا، وذلك بسبب حرصها الشديد على صحتها خلال فترة تعافيها من السرطان، وفقًا لآراء خبراء ملكيين.  

أشار المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، إلى أن خطط الاحتفال لا تزال غامضة، مرجحًا أن تختار الأميرة أجواءً خاصة ومحدودة بعيدًا عن الحفلات الصاخبة.

وقال في حديثه: "قصر كنسينجتون يتعامل بحذر شديد مع هذا الأمر. لا توجد مؤشرات أو تواريخ مؤكدة لأي حفل رسمي؛ ما يعكس رغبتها في قضاء المناسبة بشكل خاص".  

 

ومن جهتها، اعتبرت الخبيرة  الملكية جيني بوند أن عيد الميلاد هذا العام يحمل طابعًا خاصًّا للأميرة، بعد عام مليء بالتحديات.

وفي تصريحات لمجلة OK!، أوضحت جيني بوند أن "الاحتفال يمثل بداية جديدة لكيت ونهاية لعام صعب مر على العائلة"، مؤكدة أن الأميرة ستستمتع بالمناسبة بصحة جيدة نسبيًّا.  

كما اعتادت كيت في السابق على الاحتفال بعيد ميلاد عائلي في أجواء دافئة، غالبًا في منزلها الريفي "أنمر هول"، حيث تنظم تجمعات حميمة مع أفراد الأسرة.

وسبق أن فاجأها أطفالها الثلاثة، الأمير جورج والأمير لويس، بحفلة شاي مميزة عام 2021، شارك فيها الأصدقاء المقربون في نورفولك.  

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