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رياضة

مواعيد الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

 دوري أبطال إفريقيا، تنطلق الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2024 -2025 يوم الجمعة المقبلة 10 يناير الجاري. 

وجاءت مواعيد الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي: 

الجمعة 10 يناير 

 مولودية الجزائر ضد مازيمبي الكونغولي - 9 مساءً

 

السبت 11 يناير

مانيما الكونغولي ضد صن داونز الجنوب إفريقي - 3 مساءً

ساجرادا الأنجولي ضد بيراميدز - 6 مساءً

نادي ستاد أبيدجان ضد الأهلي - 6 مساءً 

الجيش الملكي ضد الرجاء - 9 مساءً

الأحد 12 يناير 

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد شباب بلوزداد الجزائري - 3 مساءً

دجوليبا المالي ضد الترجي التونسي - 6 مساءً

الهلال السوداني ضد يانج أفريكانز التنزاني - 9 مساءً

وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا  بمشاركة الثنائي المصري الأهلي وبيراميدز.

 

وشهدت الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، تلقى النادي الأهلي الخسارة الأولى له في دور المجموعات، بعدما خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.


ويتواجد الأهلي  في المجموعة الثالثة من بطولة  دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي.

 

وخطف فريق أورلاندو الجنوب إفريقي صدارة مجموعة الأهلي بالفوز على استاد أبيدجان بثلاثية نظيفة.

وعلى صعيد آخر نجح فريق بيراميدز، في قلب تأخره أمام الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدف ليصل إلى النقطة السابعة متساويا مع الترجي في صدارة المجموعة ليلحق بالترجي الخسارة الأولى بدور المجموعات.


وحقق فريق ساجرادا الأنجولي الفوز على منافسه دجوليبا المالي بهدف دون رد في مجموعة بيراميدز.

وفي المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا، تعادل فريق الهلال السوداني مع نظيره مولودية الجزائر بهدف لمثله ليظل متصدرًا لترتيب المجموعة، برصيد 10 نقاط، ليحسم الفريق السوداني، تأهله إلي دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا كأول الأندية من المجموعات الأربعة.


ويحتل فريق مولودية الجزائر، المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 5 نقاط.

وحقق فريق الرجاء المغربي انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري الأبطال بالفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، فريق الجيش الملكي المغربي برصيد 8 نقاط، ثم صن داونز يأتي ثانيًا بـ 5 نقاط، وفي المركز الثالث، فريق الرجاء برصيد 4 نقاط.

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

 ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 5 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 4 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - نقطتين.

 

 

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا
 1- الجيش الملكي المغربي - 8 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي - 5 نقاط.

3- الرجاء المغربي - 4 نقاط.

4- مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

1- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - 8 نقاط.

2- الأهلي - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان الإيفواري - نقطة واحدة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي - 7 نقاط.

2- بيراميدز - 7 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

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