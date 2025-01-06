اتحاد منتجي الحاصلات البستانية يتابع الصوب الزراعية في النوبارية وقها

قام اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بتفقد زراعات الاتحاد بالصوب بمنطقة قها حيث تم زراعة 35 صوبة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث البساتين) بمحاصيل (الطماطم – الفلفل بأنواعه – الخيار) ومن المنتظر تصدير الفلفل الحار وأيضًا الطماطم والطماطم الشيري.

كما قام "الشرقاوى" بتفقد زراعات البطاطس الموسم الشتوي بمنطقة النوبارية، بالشراكة مع شركة اجرو فود ونهضة مصر من المنتظر تصديرها بالكامل إلى أوروبا.



والجدير بالذكر أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية مسئولًا عن النهوض بالسياسة الزراعية البستانية وسياسات استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تكفل تحقيق التنسيق والتكامل بما يتفق مع خطط التنمية القومية والربط بينهما والعمل على تطويرها وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، وكذا تنمية الصادرات وزيادة مساحة الأراضي الزراعية والنهوض باقتصاديات التصدير لمختلف الحاصلات البستانية.

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