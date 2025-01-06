إصابة 5 أشخاص بالاختناق في حادثي تسرب غاز بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بالاختناق إثر تسرب غاز في حادثين منفصلين في محافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

الحادث الأول.. إصابة 3 سيدات في تسرب غاز بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 3 سيدات، باختناق داخل صالون تجميل شهير امام نادي المنيا الرياضي، نتيجة تسرب غاز، تم نقل المصابات الي مستشفى صدر المنيا، لتلقي العلاج.

الحادث الثاني.. إصابة شخصين في تسرب غاز بالمنيا

كما اصيب كل من حسن خ، 60 سنة، وزوجتة سيدة أ، 48 سنة، باختناق بسبب تسرب غاز داخل منزلهم في عزبة المصاص التابعة إداريا لمركز المنيا، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.