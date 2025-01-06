الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مارتن شورت يحاول سرقة خاتم خطوبة سيلينا جوميز في حفل جولدن جلوب (فيديو)

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

جولدن جلوب، شهد حفل الجولدن جلوب، موقفًا طريفًا بين الممثل الكوميدي الشهير مارتن شورت، والممثلة سيلينا جوميز، عندما حاول سرقة خاتم خطوبتها، من أصبعها،  أثناء جلوسهما علي نفس الطاولة  في الحفل.

وأعلن رسميًّا عن أسماء الفائزين بـ جائزة جولدن جلوب لعام 2025.

القائمة الكاملة لجوائز الجولدن جلوب الـ 82

جائزة أفضل فيلم درامي

THE BRUTALIST

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر

WICKED

أفضل فيلم سينمائي – غير ناطق باللغة الإنجليزية

EMILIA PÉREZ– FRANCE

أفضل أداء لممثلة في فيلم درامي

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

أفضل أداء لممثل في فيلم درامي

أدريان برودي - THE BRUTALIST

أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

أفضل أداء لممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

سيباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل أداء لممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

كيران كولكين - A REAL PAIN

أفضل مخرج – فيلم سينمائي

برادي كوربيت - THE BRUTALIST

أفضل سيناريو – فيلم سينمائي

بيتر ستروغان – CONCLAVE

أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي

TRENT REZNOR, ATTICUS ROSS ترينت، ريزنور، أتيكوس روس - CHALLENGERS

أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائي

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل تلفزيوني – دراما

SHŌGUN

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

HACKS

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي تم إنتاجه للتلفزيون

BABY REINDEER

أفضل أداء من قبل ممثلة في مسلسل تلفزيوني – الدراما

ANNA SAWAI أنا سواي - SHŌGUN

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – دراما

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

جين سمارت - HACKS

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني - موسيقي أو كوميديا

جيريمي ألين وايت - THE BEAR

أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

جودي فوستر - TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY

أفضل ممثل في مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون

كولين فاريل - THE PENGUIN

أفضل ممثلة في دور مساعد على شاشة التلفزيون

جيسيكا جانينج - BABY REINDEER

أفضل أداء لممثل في دور مساعد على شاشة التلفزيون

تادانوبو أسانو - SHŌGUN

أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون

آلى وونج - ALI WONG: SINGLE LADY

 

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