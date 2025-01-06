الإثنين 06 يناير 2025
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اقتصاد

أبرزهم الحديد والألومنيوم، انخفاض ملحوظ في أسعار المعادن اليوم

اسعار المعادن اليوم
اسعار المعادن اليوم

سجلت أسعار المعادن اليوم الإثنين تراجعًا ملحوظًا، خاصة في سعر الألومنيوم وخام الحديد والزنك.

تفاقم خسائر خام الحديد اليوم

واقتربت أسعار الألومنيوم من تسجيل أدنى مستوياتها في 3 أشهر، كما تفاقمت خسائر خام الحديد، بالرغم من إظهار الصين دعمًا لعملتها المحلية في مواجهة ارتفاع سعر الدولار.

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اسعار الألومنيوم اليوم

انخفاض أسعار الألومنيوم نحو 0.2%

وسجل سعر الألومنيوم انخفاضًا يقدر بـ 0.2% ليصل إلى 2488 دولارًا للطن عند الساعة 12:46 مساء بتوقيت شنغهاي.

 

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اسعار الزنك اليوم

 

انخفاض أسعار الزنك اليوم

 كما تراجع سعر الزنك 0.2% أيضًا خلال نفس التوقيت.

هبوط العقود المستقبلية لخام الحديد 

بينما هبطت العقود المستقبلية لخام الحديد 1.2%، ليصل إلى 97.05 دولار للطن في سنغافورة، وبهذا الانخفاض تكون أسعار خام الحديد قد سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر.

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اسعار خام الحديد اليوم

تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار

وكان البنك المركزي الصيني؛ قد حدد سعر الصرف المرجعي لليوان عند مستوى أقوى من 7.2 يوان للدولار، بعدما تراجعت العملة الصينية عند 7.3 للدولار خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية. 

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اليوان الصيني

أثر انخفاض اليوان على المعادن الصناعية

وبحسب «بلومبرج الشرق» فإنه عادة ما يضر ضعف اليوان بالطلب على المعادن الصناعية إذ يرفع سعرها على المشترين في الصين.

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أسعار الدولار 

تأثر أسعار المعادن بعد فوز دونالد ترامب

وفي نفس السياق؛ تعرضت أسعار المعادن لضغط في الربع الأخير من العام الماضي، مع  تلقي الدولار دفعة قوية بفضل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في حين غذت جهود متفاوتة من الصين لإنعاش النمو عدم اليقين بشأن آفاق الطلب.

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دونالد ترامب

تجدد التوقعات باستمرار قوة الدولار لفترة أطول

وبحسب مذكرة بحثية من شركة "بي إم آي" ( BMI) التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" (Fitch Solutions)؛ فإن خطط ترامب للسياسة التجارية أدت لتجدد التوقعات باستمرار قوة الدولار لفترة أطول، وهذا يمكن أن يدفع أسعار المعادن لمستويات أقل.

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اسعار الألومنيوم اليوم

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين في السوق المحلي

وعلى صعيد آخر، تشهد أسعار الألومنيوم خلال شهر يناير الجاري، استقرارًا ملحوظًا، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية. 

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سعر الألومنيوم اليوم


أسعار الألومنيوم السلك اليوم

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت اليوم 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

  1. بلغت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه.
  2. بلغت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

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