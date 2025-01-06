تداول 65 ألف طن بضائع و900 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتلاحظ نشاطًا ملحوظا في تداول البضائع.

وتم تداول 65000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 900 شاحنة و365 سيارة.

وشملت حركة الواردات 31500 طن بضائع، 427 شاحنة و356 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 33500 طن بضائع، 473 شاحنة و9 سيارات.

وصول 29 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة FAITH علي متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من البرازيل كما استقبل العبارة سينا بينما تغادر السفينة الحرية.

وصول 333 سيارة بوزن 650 طنا لميناء بورتوفيق

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية وغادرت السفينة LIN HAI2 علي متنها 22000 طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا وغادرت ايضًا ثلاث سفن وهي سينا، بوسيدون اكسبريس و Alcudia Express .

كما تم تداول 2600 طن بضائع و295 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين آور وآيلة.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 333 سيارة بوزن 650 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1915 راكبا.

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