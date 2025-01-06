الحصاد العربي في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. أول خسارة للأهلي والترجي.. فوز وحيد للفرق المصرية.. الصفاقسي يودع بدون نقاط

دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال، والزمالك والمصري بالكونفدرالية.

وشهدت الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 تلقي النادي الأهلي الخسارة الأولى له في دور المجموعات، بعدما خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي.

وخطف فريق أورلاندو الجنوب إفريقي صدارة مجموعة الأهلي بالفوز على ستاد أبيدجان بثلاثية نظيفة.

فيما نجح فريق بيراميدز، في قلب تأخره وتحقيق ريمونتادا مثيرة أمام الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدف ليصل إلى النقطة السابعة متساويا مع الترجي في صدارة المجموعة ليلحق بالترجي الخسارة الأولى بدور المجموعات.



وحقق فريق ساجرادا الأنجولي الفوز على منافسه دجوليبا المالي بهدف دون رد في مجموعة بيراميدز.

وفي المجموعة الأولي من دوري أبطال أفريقيا، تعادل فريق الهلال السوداني مع نظيره مولودية الجزائر بهدف لمثله ليظل متصدرًا لترتيب المجموعة، برصيد 10 نقاط، ليحسم الفريق السوداني، تأهله إلي دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا كأول الأندية من المجموعات الأربعة.



ويحتل فريق مولودية الجزائر، المركز الثاني في ترتيب المجموعة، برصيد 5 نقاط.

الرجاء المغربي يحقق فوزه الأول



وحقق فريق الرجاء المغربي انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري الأبطال بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا، فريق الجيش الملكي المغربي برصيد 8 نقاط، ثم صن داونز يأتي ثانيًا بـ 5 نقاط، وفي المركز الثالث، فريق الرجاء برصيد 4 نقاط.





ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الرابعة

المجموعة الأولى



1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 5 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 4 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - نقطتين.

المجموعة الثانية

1- الجيش الملكي المغربي - 8 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي - 5 نقاط.

3- الرجاء المغربي - 4 نقاط.

4- مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

المجموعة الثالثة



1- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - 8 نقاط.

2- الأهلي - 7 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري - 6 نقاط.

4- ستاد أبيدجان الإيفواري - نقطة واحد.

المجموعة الرابعة



1- الترجي التونسي - 7 نقاط.

2- بيراميدز - 7 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

تعادل سلبي يحسم مباراة الزمالك والمصري

وعلي صعيد مسابقة الكونفدرالية، فرض التعادل السلبي علي مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ويستمر الفارس الأبيض على عرش صدارة المجموعة.



ويشارك الزمالك والمصري ممثلان عن الكرة المصرية في كأس الكونفدرالية.

ويخوض الزمالك البطولة الحالية باعتباره بطلًا للنسخة الماضية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما فريقي بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

الصفاقسي يودع الكونفدرالية

كما شهدت الجولة الرابعة فوز فريق سيمبا التنزاني على الصفاقسي التونسي الذي ودع المنافسات من الجولة السابقة بهدف دون رد.

كما تعادل اتحاد العاصمة الجزائري مع أسيك ميموزا الإيفواري بهدف لكل فريق، وفاز إنيمبا على بلاك بولز برباعية مقابل هدف.





ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

1- النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، برصيد 9 نقاط.

2- سيمبا التنزاني برصيد 9 نقاط.

3- أونزي برافوش الأنجولي برصيد 6 نقاط.

4- الصفاقسي التونسي بدون نقاط.

المجموعة الثانية

1- نهضة بركان المغربي برصيد 12 نقاط.

2- ستيلينبوش الجنوب إفريقي برصيد 6 نقاط.

3- ستاد مالي المالي برصيد 4 نقاط.

4- لوندا سول الأنجولي برصيد نقطة واحدة.

المجموعة الثالثة

1- اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 8 نقاط.

2- أسيك ميموزا الإيفواري برصيد 5 نقاط.

3- جراف دي داكار السنغالي برصيد 5 نقاط.

4- أورابا يونايتد البوتسواني برصيد نقطتين.

المجموعة الرابعة



1- الزمالك برصيد 8 نقاط.

2- المصري برصيد 5 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري برصيد 4 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.