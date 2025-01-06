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رياضة

أحمد بلال: الأهلي يحتاج تدعيم هذه المراكز وغير مقتنع بخالد عبد الفتاح

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج للتعاقد مع “باك يمين” في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تصريحات أحمد بلال


وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الشناوي لاعب مهم جدًا، ولكن أي لاعب في العالم في حالة عدم توفير بديل جيد له أداؤه سيتراجع، ومصطفى شوبير يشارك على فترات متباعدة".


وتابع: "مستوى عصام الحضري كان متذبذبا، ولكن بعد تعاقد الأهلي مع نادر السيد، مستوى اللاعب تغير وأصبح الأفضل".


وواصل: "الأهلي يحتاج لصفقات في يناير، جناحين وباك يمين ومهاجم، وأنا غير مقتنع بخالد عبد الفتاح".


وأردف: “الأهلي والزمالك أكبر فريقين في الشرق الأوسط، ويمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة”.

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