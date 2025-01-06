مواعيد مباريات اليوم الإثنين في السوبر الإيطالي والدوري الإنجليزي

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في كأس السوبر الإيطالي وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري الإنجليزي.

نهائي كأس السوبر الإيطالي



إنتر ميلان ضد ميلان الساعة 9 مساء.

كأس خادم الحرمين الشريفين



الرائد ضد الجبلين الساعة 2.30 مساء

الشباب ضد الفيحاء الساعة 5 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز



وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست الساعة 10 مساء.

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