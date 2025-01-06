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ثقافة وفنون

محمد رجب وآيتن عامر يصوران أول مشهد يجمعهما في "الحلانجي"

آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، فيتو

يلتقي غدا الفنان محمد رجب في ديكور تصوير مسلسل الحلانجي بـ آيتن عامر، وتعتبر هذه المشاهد الأولى التي تجمع الاثنين منذ بداية تصوير المسلسل.

 

ويظهر محمد رجب ضمن أحداث العمل باسم طه الحلانجي الذي يقوم بعمليات النصب علي بعض الشخصيات في العمل.

بينما يجسد طارق صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التي يقوم بها.
 

أبطال مسلسل الحلانجي

ومسلسل الحلانجي، من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية الرئيسية التي يقدمها محمد رجب التي تتمتع بصفة النصب على الأخرين، ويتناول العمل جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

ونشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي». 

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