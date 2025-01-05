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خارج الحدود

عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية مالاوي العلاقات الثنائية بين البلدين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزيرة خارجية مالاوي، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مساء الأحد مع نانسي تمبو وزيرة خارجية مالاوي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي.

التوسع في برامج بناء القدرات

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والأخوية مع مالاوي، وأكد الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، سواء من خلال التوسع في برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو تعزيز الاستثمارات المصرية في مالاوي ودعم خطط التنمية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية 

من جانبها، ثمنت الوزيرة تمبو العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأكدت اهتمام بلادها كذلك بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات، مؤكدة تطلعها لزيارة مصر في أقرب فرصة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات.

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

اتفق الجانبان خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا تبادل التأييد لترشيحات البلدين للمناصب الإقليمية والدولية.

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وزيرة خارجية مالاوي نانسي تمبو عبد العاطي تعزيز الاستثمارات المصرية

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