وصول وزير الخارجية إلى العاصمة العمانية مسقط (صور)

وصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الأحد، إلى مسقط عاصمة عُمان في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله السفير نجيب البلوشي مدير دائرة المراسم والسفير فيصل المرهون مدير الدائرة العربية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وعُمان في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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