الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصول وزير الخارجية إلى العاصمة العمانية مسقط (صور)

وزير الخارجية والسفير
وزير الخارجية والسفير نجيب البلوشي، فيتو

وصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الأحد، إلى مسقط عاصمة عُمان في زيارة ثنائية، حيث كان في استقباله السفير نجيب البلوشي مدير دائرة المراسم والسفير فيصل المرهون مدير الدائرة العربية.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وعُمان في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسقط مسقط عاصمة ع مان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

مواد متعلقة

وزير الخارجية السوري يدعو واشنطن لرفع العقوبات

عبد العاطي يؤكد في اتصال مع بلينكن ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني
ads

الأكثر قراءة

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

رد قوي من مي فاروق بعد حملة الهجوم على حفل زفافها

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

هل فيروس HMPV بنفس خطورة كورونا؟ استشاري مناعة يوضح

شبانة: موظف باتحاد الكرة خرج بكفالة في قضية أحمد رفعت

أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

منوعات

المزيد

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر (فيديو)

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بمراجعة النفس والتقرب من الله

المزيد
الجريدة الرسمية