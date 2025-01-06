الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة بـ 125 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، الموافق 6 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو»  سعر الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2025، في سوق العبور للجملة  في السطور الآتية:

<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيموكوات من 20 إلى 30 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا.
  • تراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 15 إلى 27 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

 

أسعار البطيخ اليوم

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
<span style=
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة 

  1. تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  2. تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو أسعار الفراولة سعر البطيخ سعر البرتقال اسعار البرتقال سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب سوق العبور اليوم سعر الموز أسعار الموز سعر التين سعر الجوافة
ads

الأكثر قراءة

هل يوجد علاج لـ فيروس HMPV الجديد؟

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى المستوردة بـ 125 جنيهًا في سوق العبور

بمشاركة الزمالك والمصري، ترتيب مجموعات الكونفدرالية بعد الجولة الرابعة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين بالأسواق

البلطي يتراجع لـ 75 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

واشنطن تكشف موعد وقف إطلاق النار في غزة

الشهود يكشفون تفاصيل جريمة مصر الجديدة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 06-01-2025 في مصر

منوعات

المزيد

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

سقوط قطار في نهر ماريز الأمريكي بعد انهيار جسر كان يسير عليه (فيديو)

في آخر لحظة، إلغاء إقلاع طائرة في أستراليا بعد ظهور دخان من أسفلها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية