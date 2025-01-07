الثلاثاء 07 يناير 2025
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انفوجراف

نجوم بالمجان.. 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (انفوجراف)

محمد صلاح
محمد صلاح

 

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ليفربول محمد صلاح الدوري الانجليزي رونالدو ميسي لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم

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