الأحد 05 يناير 2025
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تعليمات جديدة من إدارة جامعة الأزهر للعمداء بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/ 2025م، بحضور الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين المشرف العام على كلية العلوم للبنات، والدكتور أبو بكر عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سالم، وكيل الكلية للدراسات العليا.

 

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد لجان الامتحانات بكليتي العلوم بنين

وخلال الجولة التفقدية أشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بحسن تنظيم اللجان وتوفير الهدوء للطلاب والطالبات بمختلف اللجان، موجهًا أعضاء اللجان بتحري الدقة، وإعطاء كل طالب حقه وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأشاد بانتظام وهدوء باللجان، والتزام جميع القائمين على أعمال الامتحانات بما اتخذته إدارة الجامعة من تعليمات وإجراءات تهدف إلى التيسير على الطلاب، وتهيئة المناخ الملائم؛ للمساعدة على أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

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