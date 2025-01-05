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رياضة

سلوت يكشف سبب تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أرني سلوت، فيتو
أرني سلوت، فيتو

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن سبب تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2، وذلك في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد.

أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد 

وكان التهديف في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد، قد بدأ بهدفٍ سجله ليساندرو مارتينيز لصالح الشياطين الحمر، قبل أن يرد الريدز بهدفين عن طريق كودي جاكبو ومحمد صلاح، وتمكن أماد ديالو من تسجيل هدف التعادل لمان يونايتد قبل الختام.

سلوت يتحدث عن تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد 

وقال سلوت، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة بي بي سي سبورت البريطانية،:”بدأنا المباراة بشكلٍ جيد خقا، وسنحت لنا 3 فرص للتسجيل، ومن بعد ذلك دخلنا في فترة من الوقت أصبحت الأمور فيها صعبة أكثر علينا”.

وأضاف: ”من الصعب اللعب أمام منافس مُتكتل مع وجود هويلوند وديالو فقط في الهجوم، لم يكن من السهل إيجاد الثغرات وهذا هو ما حدث”.

وتابع مدرب الريدز: ”التأخر بهدفٍ دون رد جعل الأمر أكثر صعوبة، ولكني كنت سعيدا جدا بالعقلية التي أظهرناها بعد ذلك وتقدمنا بنتيجة 2-1″.

ورفض سلوت الحديث عن كون ليفربول محظوظ بنقطة التعادل بعد الفرصة المهدرة من ماجواير نجم مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة.

وقال سلوت عن ذلك:”تناسى من يقول ذلك كل الفرص التي سنحت لنا، كانت هُناك فرصة لماجواير ولكننا صنعنا فرصًا أكثر منهم، ولكن بالتأكيد كان يُمكننا أن نخسر بسبب فرصة ماجواير”.

مباراة ليفربول القادمة أمام نوتنجهام 

ويحتل ليفربول حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وسيلعب الجولة المقبلة ضد نوتنجهام فورست على أرض الأخير يوم 14 يناير المقبل.

 

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