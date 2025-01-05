بـ 16 هدفا، مانشستر يونايتد أبرز ضحايا محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول، تألقه أمام مانشستر يونايتد، بعدما قاد فريقه للتعادل في مباراة اليوم بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة من ركلة جزاء، ليصبح مانشستر يونايتد الضحية المفضلة للنجم المصري حيث يعتبر أكثر الأندية التي هز شباكها في تاريخ قائد منتخب مصر في الملاعب.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في شباك مانشستر يونايتد إلى 16 هدفا، خلال 17 مباراة فقط لعبها أمام الشياطين الحمر، ليقود فريقه للفوز في 7 لقاءات وتعادلا 6 مباريات وتلقى 4 هزائم، وسجل في شباكه 16 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة، كما تحصل على بطاقتين صفراويتين.

أكثر 5 أندية سجل فيها محمد صلاح أهدافا عبر تاريخه

1- مانشستر يونايتد: 16 هدفًا.

2- توتنهام: 14 هدفًا

3- وست هام: 13 هدفًا.

4- مانشستر سيتي: 12 هدفًا.

5- أرسنال: 11 هدفًا.

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة رجل مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز محمد صلاح بجائزة رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث بلغت نسبة تصويت الجماهير للنجم المصري 55.4%، متفوقًا على أقرب ملاحقيه أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد (20.8%).

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني خلال المباراة وأحرزه من ضربة جزاء تحصل عليها فريقه.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، برصيد 18 هدفًا.

محمد صلاح يعادل رقم هنري

وبهذا الهدف، عادل محمد صلاح السجل التهديفي للفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال، في البريميرليج، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

ووصل صلاح إلى 175 هدفا خلال 282 مباراة في الدوري الممتاز، بينما سجل هنري 175 هدفا في 258 مباراة.

بينما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن محمد صلاح وصل إلى 18 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، ليصل إلى 31 مساهمة تهديفية.

وأضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب واحد في أول 19 مباراة خلال موسم واحد بالمسابقة"، علمًا بأن ليفربول يملك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

محمد صلاح يتجاوز لويس سواريز

وتجاوز محمد صلاح بذلك الأوروجواياني لويس سواريز، الذي شارك في 30 هدفا بقميص ليفربول في موسم 2013-2014، عبر تسجيل 23 هدفا وصناعة 7 أخرى.

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