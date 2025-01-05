تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما بمصر الجديدة

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتي رجل وزوجته فى ظروف غامضة داخل شقتهما بمنطقة مصر الجديدة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة رجل وزوجته وأن الرجل مشنوق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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