الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما بمصر الجديدة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثتي رجل وزوجته فى ظروف غامضة داخل شقتهما بمنطقة مصر الجديدة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة رجل وزوجته وأن الرجل مشنوق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر الجديدة جريمة مصر الجديدة زوجين مصر الجديدة أمن القاهرة اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

ممثل النيابة في مقتل قهوجي مصر الجديدة يطالب بإعدام المتهم

تفاصيل صادمة فى مقتل قهوجي مصر الجديدة
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث مروع على الطريق الإقليمى (صور)

منوعات

المزيد

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التعامل بـ "البيتكوين"؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

المزيد
الجريدة الرسمية