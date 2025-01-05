الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (صور )

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي , فيتو

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والذي عقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة الأقباط، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على بلدنا العزيز بالتقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة.

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