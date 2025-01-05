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أخبار مصر

أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين، حيث تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 6 - 1 - 2025

حالة الطقس غدا الاثنين 6-1-2025 في محافظة الفيوم

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدلا على أغلب الانحاء، مائلا للدفء على شمال الصعيد،  ،شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدلا   على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء  وجنوب الصعيد


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطرب ويصل ارتفاع الامواج من 2: 3متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون  خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

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