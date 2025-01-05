الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليورو وصل لكام في البنوك المصرية مساء اليوم الأحد 5 يناير 2025

سعر اليورو- فيتو
سعر اليورو- فيتو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو حالة من الاستقرار  أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2025، وفق آخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

 

اليورو - فيتو 
سعر اليورو 

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

  • 52.18  جنيه للشراء.
  • 52.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • 52.97 جنيه للشراء.
  • 52.32  جنيه للبيع..

سعر اليورو في بنك مصر

  • 52.15 جنيه للشراء.
  • 52.72  جنيه للبيع..

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 52.94 جنيه للشراء.
  • 52.31 جنيه للبيع.

 

 

اليورو - فيتو 
اليورو اليوم

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 51.96  جنيهًا للشراء.
  • 52.33 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 51.96  جنيهًا للشراء.
  • 51.33 جنيهًا للبيع.

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

 

اليورو - فيتو 
اليورو

 

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.
 

البنك المركزي الأوروبي

يخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو) نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك الاهلي البنك الأهلى المصرى المركزي المصري بنك كريدي أجريكول بنك المركــزي المصـري بنك الإسكندرية بنك الاهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

مواد متعلقة

الاستثمار الآمن، اعرف أسعار سبائك الذهب وصلت لكام النهارده (آخر تحديث)

الجنيه الذهب يلامس هذا السعر بمستهل التعاملات المسائية في الصاغة

أسعار الذهب فى مصر، عيار 18 يسجل هذه القيمة فى محلات الصاغة

تراجع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى مساء اليوم

مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، 93 ألف عملية تداول بختام التعاملات

5 محاور استراتيجية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال 2025 (إنفوجراف)

توقعات وول ستريت الأمريكية لأسعار النفط والذهب في 2025

1613 جنيها فقط لهذا العيار، أسعار الذهب في الصاغة منتصف تعاملات اليوم

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يحقق ريمونتادا ويلحق أول هزيمة بالترجي التونسي

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى حادث مروع على الطريق الإقليمى (صور)

منوعات

المزيد

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التعامل بـ "البيتكوين"؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

أسماء سورة لقمان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

المزيد
الجريدة الرسمية