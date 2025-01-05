"الخدمات البيطرية" تستعرض حصاد أنشطتها خلال 2024

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير تقريرا من د. ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول إنجازات وجهود وأنشطة الهيئة خلال عام 2024 في مجال التفتيش والرقابة والتحصين والقوافل والخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ومكافحة الأمراض والتدريب وبناء القدرات.

والتى جاءت على النحو التالي

1. حملات التفتيش والرقابة على اللحوم ومنتجاتها:

• ضبط 1935.955 طنًا من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

• تحرير 11,744 محضرًا بحق المخالفين لمعايير السلامة الصحية.

• تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول أغذية سليمة وخالية من مسببات الأمراض إلى المواطنين.

2. الخدمات البيطرية والتفتيش على مراكز بيع والعيادات البيطرية:

. إدارة التسعير:

• عدد المستحضرات البيطرية التي تم تسعيرها:

الأدوية البيطرية المستوردة 300 مستحضر.

اللقاحات البيطرية 429 لقاحًا.

• عدد مراكز بيع الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية التي تم التفتيش عليها 4,486 منشأة.

• قرارات الإغلاق للمنشآت المخالفة 275 قرار إغلاق.

• عدد تراخيص وتجديد تراخيص مراكز بيع الأدوية واللقاحات 334 رخصة.

إدارة الخدمات الحقلية:

• عدد شهادات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات البيولوجية البيطرية 167 شهادة.

• عدد الخطط الاستيرادية:

الأدوية 323 خطة.

اللقاحات 430 خطة.

• عدد شهادات تسجيل وإعادة تسجيل المبيدات الحشرية البيطرية 22 شهادة.

إدارة التسجيل الإحصائي:

• عدد الحيوانات المرقمة:

الأبقار والجاموس: 923,940 رأسًا.

الأغنام والماعز: 141,122 رأسًا

إدارة التأمين على الماشية:

• عدد الحيوانات المؤمن عليها: 944,781 رأسًا.

3. التحصينات البيطرية:

• إجمالي التحصينات: 27,383,152 جرعة.

• اللقاحات المستخدمة:

الحمى القلاعية: 9,942,675 جرعة.

حُمى الوادي المتصدع: 10,427,762 جرعة.

طاعون المجترات الصغيرة: 1,357,627 جرعة.

الجلد العقدي: 2,431,806 جرعة.

جدري الأغنام: 991,549 جرعة.

النيموباك (التسمم الدموي): 1,808,652 جرعة.

حمى الثلاثة أيام: 423,081 جرعة.

الحملات الوقائية:

• حملة الحمى القلاعية (3 حملات):

الحملة الأولى: 6,463,487 رأسًا (من 16 مارس حتى 15 يونيو 2024).

الحملة الثانية: 6,749,970 رأسًا (من 13 يوليو حتى 29 أغسطس 2024).

الحملة الثالثة: 7,012,960 رأسًا (بدءًا من 16 نوفمبر 2024).

• حملة الجلد العقدي وجدري الأغنام: 2,766,524 رأسًا (من 27 يناير حتى 7 مارس 2024).

• حملة طاعون المجترات الصغيرة: 1,240,384 رأسًا (من 21 سبتمبر حتى 21 أكتوبر 2024).

أعمال التقصي:

• مرض طاعون المجترات الصغيرة: تم سحب 1,110 عينة من 10 محافظات، وجميع النتائج جاءت سلبية.

• مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية: تم سحب 1,470 عينة (735 مسحة أنفية و735 عينة عقد ليمفاوية)، وجاءت النتائج سلبية.

• أمراض الفصيلة الخيلية: تقصي شامل للبؤر المرضية وجاءت النتائج سلبية.

. الأنشطة الخاصة:

• دعم مهرجان الخيول العربية الأصيلة بمدينة بلبيس بمشاركة 7 دول عربية.

• تقديم ملف إعلان "منطقة خالية من أمراض الفصيلة الخيلية" في العاصمة الإدارية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

. مكافحة أنفلونزا الطيور:

• يوجد 37 منشأة معزولة خالية من مرض أنفلونزا الطيور.

4 - ملخص إنجازات قطاع الإنتاج الداجني لعام 2024

أنشطة التقصي والكشف:

• التقصي النشط: تم سحب 12,162 عينة من الأسواق و2,589 عينة من القرى.

• التقصي الموجه: شمل 346 مسحة مجمعة و385 عينة دم من 44 حضانة، و742 عينة من 62 مزرعة.

• الكشف عن الأمراض التنفسية: فحص 188 عينة من 55 مزرعة للكشف عن الأمراض التنفسية المشابهة لأنفلونزا الطيور.

• المرور الدوري على المزارع: تم تنفيذ 43,050 زيارة لمزارع الدواجن لمتابعة الحالة الصحية للقطعان.

• الكشف عن الأمراض المسببة للأورام السرطانية: تم فحص 23 مزرعة للكشف عن هذه الأمراض.

تطبيق الأمان الحيوي:

• عدد تراخيص تشغيل المزارع: تم إصدار 369 ترخيص تشغيل، ورفض 72 طلب لمزارع لم تستوفِ الاشتراطات الصحية.

التحصينات ضد أنفلونزا الطيور:

• إجمالي الطيور المحصنة حتى نهاية ديسمبر 2024: 29,412,146 طائرًا موزعة كالتالي:

• تحصينات بالأجر: 7,447,877 طائرًا.

• تحصينات حول البؤر: 4,880,243 طائرًا.

• تحصينات بالحضانات: 17,084,026 طائرًا.

تحصينات الطيور المستوردة:

• البط المستورد: 3,180,308 طيور.

• الرومي المستورد: 657,298 طائرًا.

• الإجمالي: 3,837,606 طيور.

مراقبة المنتجات المستوردة:

• تم التأكد من خلو المنتجات من أنفلونزا الطيور قبل دخولها البلاد من خلال الشهادات الصحية المصاحبة وسحب العينات اللازمة للفحص المعملي، مع الإشراف على تحصين الشحنات المستوردة.

5. إنتاج المخلفات الحيوانية:

في إطار جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن إنتاج إجمالي 2855.757 طنًا من المساحيق الحيوانية، تضمنت:

• 1544.887 طنًا من مسحوق البروتين.

• 674.190 طنًا من مسحوق العظم.

• 13.200 طنًا من مسحوق السمك.

• 330.480 طنًا من الجيلاتين.

• 293.000 طنًا من أعلاف الحيوانات الأليفة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الزراعة لتعظيم الموارد الحيوانية وتقليل الهدر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة، ويعزز رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

6القوافل العلاجية المجانية:

• تنفيذ 4,484 قافلة علاجية مجانية في القرى والمناطق النائية، استهدفت صغار المربين،

• وقدمت خدمات علاجية وتحصينات متكاملة.

الأرقام التفصيلية:

• عدد القوافل البيطرية المجانية: 4,484 قافلة.

• عدد القرى والنجوع التي تم زيارتها: 2,496 قرية ونجعًا من المناطق الأكثر احتياجًا.

• رش الحيوانات: 606,256 حيوانًا.

• تجريع الحيوانات: 563,810 حيوانًا.

• فحص الحالات الباطنة: 231,661 حالة.

• إجراء العمليات الجراحية: 8,030 عملية.

• الكشف عن الحالات التناسلية: 95,501 حالة.

• رعاية الدواجن: تقديم الرعاية لـ 1,150,258 طائرًا.

7. الندوات الإرشادية:

• تنفيذ 72814 ندوة إرشادية حول موضوعات متنوعة، مثل اهمية التحصينات الوقائية للامراض الوبائية ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، الحمى القلاعية، السعار، التلقيح الاصطناعي، والطفيليات، وغيرها

8. حصول الهيئة العامة للخدمات البيطرية على شهادات الجودة ISO 9001

في إطار التزام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطبيق أعلى معايير الجودة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، حققت الهيئة إنجازًا بارزًا بحصولها على شهادة ISO 9001 في مجالين مهمين:

• إدارة المشتريات الخارجيةمما يعكس التزامنا بأعلى المعايير والممارسات المهنية..

• إدارة التدريب والتقييم: تتويجًا لجهود الهيئة في تطوير البرامج التدريبية وتقييم الأداء، بما يعزز من كفاءة الأطباء البيطريين ويدعم خطط التنمية المستدامة.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة وتحقيق التميز في الأداء، بما يساهم في دعم منظومة الصحة الحيوانية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة على المستوى القومي.

9. التدريب وبناء القدرات:

• تدريب 294متدربًا على موضوعات متعددة، منها:

الصحة الواحدة وأمراض ورعاية الحيوانات الأليفة.

أساسي عام للأطباء البيطريين حديثي التخرج.

مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

تدريب صائدي الكلاب.

فن الإدارة وتدريب المدربين (TOT).

أساسيات الجودة الشاملة.

10. الرفق بالحيوان والرعاية والعلاج:

• إجراء عمليات جراحية متقدمة لإنقاذ الحيوانات الأليفة في مختلف المحافظات، مثل تثبيت العظام وعلاج الأورام.

• تقديم خدمات الرعاية البيطرية للحيوانات بأسعار رمزية لدعم أصحابها بمختلف المحافظات مكافحة الطفيليات الداخلية

• ملخص شامل لإنجازات الهيئة فى انشطة الرعاية والعلاج لعام 2024

• في إطار تنفيذ خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم صحة الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز الأمن الغذائي، حققت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنجازات متميزة في مجال الرعاية البيطرية على مستوى الجمهورية خلال عام 2024، شملت:

مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية

• إجمالي الحيوانات المعالجة من الطفيليات الداخلية: 3,733,599 رأسًا.

• إجمالي الحيوانات التي خضعت للرش السيادي لمكافحة الطفيليات الخارجية: 3,901,377 رأسًا.

علاج طفيليات الدم

• إجمالي الحالات المعالجة: 22,311 رأسًا من مختلف أنواع الحيوانات.

علاج الحالات المرضية والجراحية

• إجمالي الحالات: 897,728 حالة موزعة على:

• أمراض باطنة: 782,436 حالة.

• حالات جراحية: 60,814 حالة.

• حالات جلدية: 54,478 حالة

الفحوص المعملية

• عينات الدم المفحوصة: 95,850 عينة؛ تم الكشف فيها عن أمراض الدم مثل البابيزيا والتريبانوسوما.

• عينات البراز المفحوصة: 812,367 عينة؛ شملت الكشف عن الطفيليات المعوية مثل التريماتودا والنيماتودا والسيستودا والكوكسيديا.

11.الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي:

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر ديسمبر 2024 جهودًا مكثفة لتعزيز الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي، والتي أسفرت عن:

• تشخيص وفحص الحمل لـ 71,124 حالة من الأبقار و29,984 حالة من الجاموس، و42,437 حالة من الأغنام والماعز.

• علاج 66,605 حالة التهاب رحمي و39,605 حالة خمول مبايض، بالإضافة إلى علاج حالات تحوصل المبايض وسوء التغذية.

• علاج أمراض إنتاجية شملت حالات أمراض الضرع وأمراض حديثي الولادة.

• تلقيح أكثر من 43,000 بقرة و10,000 جاموسة، مع تحقيق نسب نجاح بلغت 40% للأبقار و48% للجاموس.

• إنتاج 47,060 جرعة من السائل المنوي المجمد وتوزيع 50,290 جرعة على نقاط التلقيح المختلفة.

• تشغيل 1,485 نقطة تلقيح، منها 312 نقطة جديدة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

12. جهود الهيئة في التصدي للأمراض المشتركة لعام 2024:

إجمالي فحوصات الأمراض المشتركة:

• فحوصات البروسيلا: 435,152 رأسًا.

• فحوصات السل: 253,258 رأسًا.

• الإجمالي الكلي للفحوصات: 688,410 رأسًا.

• إجمالي التحصينات ضد البروسيلا:

• إجمالي الجرعات: 200,325 جرعة.

العترة 19: 100,117 جرعة (للأبقار والجاموس).

REV1 العترة: 100,208 جرعة (للأغنام والماعز).

فيما يخص مرض السعار

• الكلاب المحصنة: 49,878 كلبًا.

• القطط المحصنة: 8,850 قطة.

• الحيوانات المعقورة التي تم تحصينها: 6,668 حالة.

ملامح الجهود:

• الرقابة الصحية: استمرار الفحص المكثف للكشف المبكر عن الأمراض المشتركة، خاصة البروسيلا والسل.

• التحصين الوقائي: تطبيق خطة تحصينات واسعة النطاق لتأمين الثروة الحيوانية من الإصابة بمرض البروسيلا. والسعار

13. جهود الهيئة في تطوير البنية التحتية، وتحقيق تقدم في مجال الفحص والحجر البيطري.

أبرز الإنجازات:

• التعاون الدولي: توقيع مذكرات تفاهم مع دول مثل كينيا وأذربيجان وتركيا، واعتماد 42 شركة من بيلاروسيا لتصدير الألبان إلى مصر.

• الفحوصات البيطرية: مراجعة واعتماد أكثر من 1,000 شهادة صحية، ومعاينة واعتماد 132 محجرًا للعجول و100 محجر للكتاكيت.

• الصادرات: تصدير 859,095 خلية نحل، و804,900 كتكوت، و97 حصانًا إلى عدد من الدول، بالإضافة إلى أكثر من 750 طنًا من الدواجن المجمدة.

• رفع كفاءة المرافق: تنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية في محاجر ومجازر رئيسية مثل مطار القاهرة وميناء الإسكندرية.

• الأمان الحيوي: تنفيذ خطط لتعزيز الحماية المدنية بالمحاجر الحيوانية وإنشاء نظام للربط الإلكتروني لتحسين الأداء.

وأكد "شاهين" ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية ملتزمة باستمرار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، تحسين صحة وسلامة الثروة الحيوانية، وتقديم خدمات متكاملة لصغار المربين والمزارعين. كما تواصل دعم مشروعات التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية الدولة.

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