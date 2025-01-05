الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

"سلامتك تهمنا"، النقل تطلق حملة للتوعية بمحاطر اقتحام المزلقانات

مزلقان
مزلقان
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اطلقت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصرحملة لمواجهة اقتحام المزلقانات بعنوان  "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

 

حملة وزارة النقل 

في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ناشدت وزارة النقل  المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسار القطارات

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