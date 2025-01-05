كأس مصر، مودرن سبورت والشمس يلجأن إلى الأشواط الإضافية

كأس مصر، يلجأ فريقا مودرن سبورت والشمس إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 /2025.

ودخل فريق مودرن سبورت مباراة الشمس بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دور الـ32 بكأس مصر

الاتحاد السكندري ضد تيم اف سي - 5:30 مساء

تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمصري في كأس مصر

وعلى صعيد آخر قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراتي بيراميدز والمنصورة، والمصري ووادي دجلة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، واللتين كان من المقرر لهما يوم 8 يناير الجاري، وذلك بسبب ظروف الطيران وارتباط فريقي بيراميدز والمصري بمواجهات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية خارج الديار.

وتقرر إقامة المباراتين يوم 4 فبراير المقبل، علي أن تنطلق مباراة المصري ودجلة الساعة 2:30 عصرا بينما تنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة الساعة 5:30 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.