الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل هناك دراسة ائتمانية لإصدار بطاقات البنك الزراعي؟

البنك الزراعي - فيتو
البنك الزراعي - فيتو

يتساءل عملاء البنك الزراعي حول وجود دراسة لإصدار بطاقات الخصم  والكريدت للعملاء. 

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن هناك دراسة ائتمانية واستعلام يتم أولا لإصدار البطاقة.

مزايا قروض الادخار 

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا قروض الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك.

وتشمل قائمة مزايا القروض من خلال الأوعية الادخارية  في البنك الزراعي مايلي:

 

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

  • بدون ضامن.
  • تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

  • سرعة في إجراءات منح القرض.
  • أسعار فائدة تنافسية.
  • إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.
  • إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.
  • بدون مصروفات إدارية.

 

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية  في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

 

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية 

  • مستند الوعاء الادخاري.
  • طلب تمويل.
  • بطاقة الرقم القومي.
  • تطبق الشروط والأحكام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي  بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوعية الادخارية البنك الزراعي إمكانية الاقتراض بطاقات الخصم بطاقة الرقم القوم شهادات ادخار عملاء البنك الزراعي قرض البنك الزراعي

مواد متعلقة

شروط الحصول على قرض بدون ضامن في 3 بنوك خلال 2025

طريقة حذف حسابات العملاء من علي تطبيق انستاباي

ماذا يحدث عند استحقاق شهادات الادخار في البنك الأهلي؟

هل تتأخر فوائد الشهادات في العطلات الرسمية؟

هل يمكن تحديث بيانات عملاء البنك الزراعي من خارج مصر؟

مزايا قرض السيارة من البنك التجاري الدولي في 2025

كم تصل عمولة تجاوز أدنى رصيد بالحساب الجاري من بنك القاهرة؟

مواعيد تقديم سلفة الطماطم لعملاء البنك الزراعي

ads

الأكثر قراءة

رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة طرح أوعية إدخارية جديدة ومصير شهادة الـ27%

رد قوي من مي فاروق بعد حملة الهجوم على حفل زفافها

العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

شبانة: موظف باتحاد الكرة خرج بكفالة في قضية أحمد رفعت

أول تعليق رسمي من إثيوبيا حول تضرر سد النهضة من الزلازل المتتالية والبركان (فيديو)

هل نشهد تكرارا لأزمة تخفيف أحمال الكهرباء صيف 2025؟ وزير المالية يرد

محلل سياسي صيني يكشف مفاجأة بشأن انتشار فيروس HMPV (فيديو)

أول تعليق من سامي الشيشيني على واقعة الحكم العتباني

منوعات

المزيد

عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر (فيديو)

وول ستريت جورنال: افتقار الولايات المتحدة إلى الموانئ الفضائية يهدد بتأخير عمليات الإطلاق

أكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة لحظر الألعاب النارية في ألمانيا

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بمراجعة النفس والتقرب من الله

المزيد
الجريدة الرسمية