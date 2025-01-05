استئناف عمل حقل ظهر وزيادة الإنتاج بـ 220 مليون قدم مكعب يوميًّا

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، استئناف أعمال الحفر بحقل ظهر ووصول الحفار في ديسمبر 2024، لحفر بئرين بمعدلات إنتاج حوالي (۲۲۰) مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، ليعود الحفر في شهر يناير، مشيرا إلى عودة عمل ۳ حفارات بالإضافة إلى حفارين إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.

وزير البترول كريم بدوى

وأشار وزير البترول إلى الإسراع بوضع المرحلة الثانية من حقل (ريفين) على الإنتاج بمعدلات حوالي (۲۰۰) مليون قدم مكعب في اليوم خلال يناير (2025) عن طريق ضخ استثمارات إضافية، والبدء في حفر حقل الكينج في بداية عام (٢٠٢٥).

وتابع: تم إسناد (4) مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وتم توقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج بمؤتمر ادببيك، والتي شملت بدء زيادة الإنتاج تدريجيا ليصل إلى (۸۰) مليون قدم في اليوم بنهاية العام (٢٠٢٥).

ولفت بدوي، إلى بدء الإنتاج من بئري (سببيا) و(سيجيل) في أكتوبر ونوفمبر ٢٠٢٤ بمعدلات (٣٠-٤٠) و(٦٥) مليون قدم مكعب في اليوم، ومن المنتظر دخول بئر آخر بنهاية العام الجاري ليصل الإجمالي إلى حوالي (160) مليون قدم مكعب في اليوم باستثمارات (۲۱۷) مليون دولار.

وأوضح أنه نجحت شركة IPR في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي (١٥) ألف برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول بنهاية العام الجاري

نجحت شركة ADES في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي (5) آلاف برميل، ولفت إلى زيادة أعمال شركة إينى فى الصحراء الغربية.

وذكر أن الإنتاج الحالي 1.4 مليون برميل زيت مكافئ، والإنتاج المضاف يوليو – نوفمبر 2024/ 54 ألف برميل.

وأكد وزير البترول على أهمية التعاون الإقليمي، والتعاون مع قبرص، قائلًا: "مهم جدًّا التعاون بيننا وبين قبرص حتى أن الغاز لما يستخدم يجي على مصر ويتصدر، يكون له عائد على مصر، أو يضخ لخلق قيمة مضافة".

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