الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

20 نصا في القائمة الطويلة لمسابقة التأليف بمهرجان مسرح الجنوب

مسابقة التأليف المسرحي،
مسابقة التأليف المسرحي، فيتو

أعلنت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن اختيار 20 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة للنصوص الفائزة فى مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي فى دورتها التاسعة. 

مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحي 

وقال الكاتب المسرحى بكرى عبد الحميد مدير المهرجان إن مسابقة د حسن عطية للتأليف المسرحي  هذا العام شهدت إقبالا كبيرا من مصر وجميع الدول العربية خاصة بعد إلغاء شرط السن والتي تقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان برعاية وزارة الثقافة.

وقد اختارت لجنة تحكيم النصوص 20 نصا مسرحيا فى القائمة الطويلة وهى  قمرية   - مصر  /  النهيج  - البحرين /  خلف  الأحمر – فلسطين / ليه نظلم شفيقة  – مصر/ القنال  - مصر / مسك ام عطر- مصر  / حلم الجعان – مصر / المدرهة – اليمن / إنس وجان إخوان -  تونس /  المشاهرة – مصر  / رحلة مؤجلة  - العراق / ليل البنات -  مصر / النمرود  - المغرب / الولى – مصر / أنا –  مصر  / ليلة فى الوادى  - مصر/ مغاييب طوى – سلطنة عمان  / الحمَار  سبب سعدنا  – الجزائر/ المعلوم  - مصر / ليلة الحنة  - مصر.

وأضاف أن إدارة المهرجان ستعلن قريبا عن النتيجة النهائية من المسابقة.

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المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى مسابقة الدكتور حسن عطية للتأليف المسرحى الدولى لشباب الجنوب
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