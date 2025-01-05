محافظ المنوفية يفتتح محطة رفع صرف صحي مشيرف

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محطة رفع صرف صحى مشيرف باستثمارات 48 مليون جنية لخدمة 16 ألف نسمة والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة الباجور، رافقه المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.



حيث أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، واستمع لشرح تفصيلي عن مكونات المحطة، حيث تم الإنتهاء من أعمال الشبكات وخطوط الطرد، وتخدم المحطة قرية مشيرف وتوابعها لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية

وخلال الافتتاح، أشاد أهالي القرية بجهود محافظ المنوفية وحجم الأعمال المنفذة ودعمه الكامل لهم وسرعة استجابته الفورية لتشغيل المحطة وتذليل العقبات بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وخاصة مشروعات البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي، هذا وحرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، كما استمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين بشأن إنارة طريق ترعة مسقة الـ20، وعلى الفور وعدهم بإنارة الطريق خلال أسبوع موجهًا رئيس المدينة بسرعة اتخاذ اللازم والعرض عليه استجابة للأهالي، وأكد محافظ المنوفية للأهالي على أن رضا المواطن وتلبية متطلباته من أهم أولوياته وأننا مستمرون في مواصلة التغيير والبناء بشتى القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة وإحداث تنمية شاملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعات وصيانة بمدرسة الشهيد السيد أحمد ياسين للتعليم الأساسي بميت البيضا (إحلال جزئي وصيانة) باستثمارات ما يقرب من 17 مليون جنيه تقريبًا، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لدعم قطاع التعليم والمساهمة في تخفيف الكثافات الطلابية،وأشارت المهندسة وفاء صبحي أن أعمال التوسعات تضمنت إنشاء 28 فصلا دراسيا جديدا، وجاري الانتهاء من التشطيبات الداخلية وعمل الواجهات، بنسبة تنفيذ 88% للنهوض بالعملية التعليمية.



ووجه محافظ المنوفية القائمين على ضرورة الاستمرار بتسريع وتيرة الأعمال بتلك المشروعات التعليمية وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لدخولهم الخدمة في أسرع وقت لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في دعم واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

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