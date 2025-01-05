الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

76.7 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رئيس الرقابة المالية،
رئيس الرقابة المالية، فيتو

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

397.4 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

31.5 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

88.4 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.

76.7 مليار جنيه        قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

47.4 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 

55.8 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 

20.9 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

 

2.86 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أكتوبر 2024


وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 10 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 77.1 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 42.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.2 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 35.6 مليار جنيه في أول 10 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.7 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

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الاوراق المالية التمويل العقاري التمويل الإستهلاكى الهيئة العامة للرقابة المالية تمويل غير المصرفي مشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر سوق راس المال

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