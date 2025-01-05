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محافظات

محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات في المدن والمراكز

اللواء عماد الكدواني
اللواء عماد الكدواني محافظ المنيا، فيتو

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حركة تنقلات شملت عددًا من رؤساء المراكز والمدن، بهدف الاستفادة من الكفاءات وتجديد الدماء داخل الجهاز التنفيذي، بما يسهم في تحسين أداء الإدارات المحلية، وتحقيق التنمية الشاملة بجميع القطاعات، ورفع كفاءة العمل الإداري، وذلك ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع بسرعة وكفاءة.


نقل رؤساء مدن، محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات لتحسين الخدمة داخل المراكز


وتضمنت الحركة نقل سعيد محمد من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ونقل أحمد خلف عبد العزيز من رئيس مركز العدوة إلى رئيس مركز ملوي. 

 

كما شملت تكليف هشام علي رجب، نائب رئيس مركز أبوقرقاص، للعمل رئيسًا للمركز، وعويس قاسم غرياني، رئيس مركز ملوي، للعمل رئيسًا لمركز سمالوط، بالإضافة إلى تكليف رضا مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس مركز ملوي، رئيسًا لمركز العدوة.

محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات داخلية 


كما تضمنت الحركة التي أصدرها محافظ المنيا تكليف عدد من رؤساء القرى للعمل نوابًا لرؤساء المراكز والمدن، بجانب تعيين مجموعة جديدة للقيام بمهام رؤساء الوحدات المحلية القروية، بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارات التنفيذية.


تحقيق الخطط التنموية في المنيا 


وأكد محافظ المنيا أن هذه الحركة تأتي في إطار تقييم شامل ودائم لأداء رؤساء الوحدات المحلية، وفق معايير تركز على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الخطط التنموية للمحافظة. وشدد على أهمية التواجد الميداني اليومي لرؤساء المدن والمراكز، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال في أداء المسؤوليات.
 

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