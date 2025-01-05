رئيس مجلس الشيوخ في ذكرى عيد الميلاد: نعاهد الله بالعمل سويا لمستقبل مشرق لوطننا

ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم، بمناسبة العام الجديد، وعيد الميلاد المجيد.

كلمة رئيس الشيوخ بالعام الجديد

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: اِحْتَفَلَتْ مِصْرُ وَكُلُّ شُعُوبِ الْعَالَمِ مُنْذُ أَيَّامٍ بِالْعَامِ الْمِيلَادِيِّ الْجَدِيدِ 2025؛ وَبِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ يَسْعَدُنِي أَنْ أَتَوَجَّهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وَإِلَى شَعْبِ مِصْرَ الْعَظِيمِ مُسْلِمِيهِ وَمَسِيحِيِّيهِ بِأَصْدَقِ التَّهَانِي، رَاجِيًا مِنَ ٱلْمَوْلَىٰ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَشْهَدَ الْعَامُ ٱلْجَدِيدُ مَزِيدًا مِنَ ٱلْأَمْنِ وَٱلتَّنْمِيَةِ وَٱلْازْدِهَارِ لِمِصْرَنَا ٱلْحَبِيبَةِ، وَأَنْ تَتَوَاصَلَ مَسِيرَةُ ٱلْإِنْجَازِ وَٱلْعَطَاءِ فِي ظِلِّ ٱلْقِيَادَةِ ٱلْحَكِيمَةِ لِلرَّئِيسِ عَبْدِ ٱلْفَتَّاحِ ٱلسِّيسِي.

تهنئة مجلس الشيوخ بالعام الجديد

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: وَنَحْنُ وقد ودعنا عَامًا مَضَىٰ بِمَا شَهِدَهُ مِنْ ازمات ونِزَاعَات وَتَحَوُّلاتٍ سِيَاسِيَّةٍ وَٱقْتِصَادِيَّةٍ إِقْلِيمِيًّا وَدَوْلِيًّا، فقد استقبلنا عَامًَا جَدِيدًا نأمل ان يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ بُشَائِرَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْأَمَلِ.

وقال نُعَاهِدُ ٱللَّهَ أَنْ نَعْمَلَ سَوِيًّا يَدًا بِيَدٍ مِنْ أَجْلِ مُسْتَقْبَلٍ مُشْرِقٍ لِوَطَنِنَا ٱلْغَالِي، وَعَالَمٍ يَسُودُهُ ٱلْأَمْنُ وَٱلْاِسْتِقْرَارُ، وَيَنْتَصِرُ فِيهِ ٱلْحَقُّ وَٱلْقَانُونُ عَلَىٰ قُوًى الظُّلْمِ وَٱلْعُدْوَانِ.

تهنئة مجلس الشيوخ بعيد الميلاد المجيد

وَبِمُنَاسَبَةِ ٱحْتِفَالاتِ عِيدِ ٱلْمِيلَادِ ٱلْمَجِيدِ، في ذكرى مِيلَادِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْمَسِيحِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، توجه إِلَىٰ إِخْوَانِنَا ٱلْمَسِيحِيِّينَ، شركاء الوطن، بِأَصْدَقِ ٱلتَّهَانِي ٱلْقَلْبِيَّةِ ٱلْمَقْرُونَةِ بِأَطْيَبِ ٱلْأَمَانِي؛، وَإِنَّهَا لَمُنَاسَبَةٌ رُوحَانِيَّةٌ تَأْتِي كُلَّ عَامٍ لِتُجَدِّدَ قِيَمَ ٱلْمَحَبَّةِ وَٱلتَّآخِي ٱلَّتِي تَجْمَعُ شَعْبَ مِصْرَ مِنَ ٱلْمَسِيحِيِّينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ تَحْتَ مُظَلَّةِ وَطَنِنَا ٱلْعَزِيزِ.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: حَفِظَ ٱللَّهُ مِصْرَ وَشَعْبَهَا، وَكُلُّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ.

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