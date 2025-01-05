خبير عالمي في جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي بالقوات المسلحة

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة الخبير الألماني الدكتور كريستوفرميهرن خبير جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا وذلك فى الفترة من 12 - 17 /1 /2025.

مواعيد استقبال الحالات

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يوميًّا بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

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