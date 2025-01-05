الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير عالمي في جراحات العمود الفقري بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي بالقوات المسلحة

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
ads

يستضيف مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة  الخبير الألماني الدكتور كريستوفرميهرن خبير جراحات العمود الفقرى ورئيس مركز شون كلينيك ميونخ ألمانيا وذلك فى الفترة من 12 - 17 /1 /2025.

مواعيد استقبال الحالات

ويستقبل المركز الحالات المرضية التى ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يوميًّا بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العطلات الرسمية الطب الطبيعى القوات المسلحة خبير عالمي جراحات العمود الفقري
ads

الأكثر قراءة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

صدام بين الخطيب وكولر بسبب علي معلول

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

مصدر بالأهلي يحسم مصير مارسيل كولر

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك الآن

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية