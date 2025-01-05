الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

رئيس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وفد مجلس النواب يلتقي
وفد مجلس النواب يلتقي البابا تواضروس

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد 

جاء ذلك برفقة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس النواب يهنئ بعيد ميلاد السيد المسيح 

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن خالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح، متمنيًا أن تحل علينا الأعياد ونحن ننعم بالأمن والسلام والمحبة.

 

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تلك المناسبات والأعياد الدينية تبرهن على قوة الترابط والمحبة بين أبناء الشعب المصري العظيم والوقوف جنبًا إلي جنب لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.

من جانبه،  أعرب البابا تواضروس عن تقديره وشكره لزيارة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن تلك الزيارة تؤصل روح المحبة والاخوة بين أبناء وطننا الغالي.

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