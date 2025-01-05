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رياضة

بمناسبة الذكرى 114 على تأسيسه، أرقام جعلت الزمالك صاحب الريادة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يحتفل نادي الزمالك، اليوم الأحد بذكرى تأسيسه رقم 114، والذي يعد أحد الأندية الرائدة سواء على المستوى التاريخي أو الألقاب عربيًا وأفريقيًا. 

وتستعرض فيتو  بعض الأرقام لنادي الزمالك التي جعلته صاحب الريادة محليًا وقاريًا وعالميًا كالتالي: 

1- أول فريق مصري يفوز بكأس السلطان حسين (1920-1921)
2 -​أول فريق يحتفظ بكأس السلطان حسين مرتين متتاليتين (1920-1921 و1921-1922)
3 -​أول فريق يفوز بكأس مصر (1921-1922) 
4 -​أول فريق يفوز بدوري القاهرة (1922-1923)
5 -​أول فريق يفوز بكأس السوبر المصري (2001-2002)
6- أول فريق مصري وعربي يفوز بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم (1994)
7 -​أول فريق يفوز بكأس السوبر المصري مرتين متتاليتين (2001-2002 و2002-2003)
8 -​الفريق الوحيد الفائز بكأس 6 أكتوبر (1973-1974)
9 -​أول فريق مصري يحتفظ بكأس أبطال الدوري الأفريقي إلى الأبد (1984 و1986 و1993)
10 -​أول فريق يفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري في موسم واحد (2002-2003)
11 -​أول فريق مصري يفوز بكأس الكونفدرالية مرتين (2018-2019 و2023-2024)
12 - أول فريق يفوز ببطولة أفريقية فى كرة اليد بعد فوزه بدورى أبطال أفريقيا 1979.
13 - أول فريق يفوز ببطولة كأس مصر فى كرة اليد 1979. 
14 - أول فريق يفوز ببطولة كاس مصر فى كرة السلة 1975. 
15 - أول فريق يفوز ببطولة السوبر المصرى فى كرة اليد 2006. 
16 - أول فريق يفوز ببطولة السوبر المصرى فى الكرة الطائرة 2002.
17 - أول فريق مصرى وأفريقي يفوز ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد 1985.
18 - أول فريق يفوز ببطولة الـ BAL فى كرة السلة 2021. 
19 - أول فريق مصرى يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية فى كرة السلة. 
20 - أول فريق مصرى يشارك فى بطولة كأس العالم للاندية فى الكرة الطائرة. 
21 - أكثر فريق أفريقي شارك فى بطولة كأس العالم للاندية فى كرة اليد برصيد 6 بطولات.
22 - أول فريق مصري يفوز بمباراة في بطولة كأس العالم للاندية فى الكرة الطائرة والأوحد حتى الآن. 
23 – الزمالك أول فريق يصعد لكأس العالم للأندية وتم وقتها إلغاء البطولة. 

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