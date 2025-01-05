الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسرة ظلم المصطبة تدخل إحدى مدارس دمنهور لاستكمال التصوير

ريهام عبد الغفور،
ريهام عبد الغفور، فيتو

تواصل أسرة مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى مدارس مدينة دمنهور، حيث تدور أغلب مشاهد العمل بها.

واستعانت أسرة مسلسل ظلم المصطبة بمصحح لهجة متخصص في لهجة مدينة دمنهور كى يصاحب أبطال العمل أثناء التصوير، لأن أغلب مشاهد سيتم تصويرها هناك.

ويعكف المخرج هاني خليفة في الفترة الحالية على بناء ديكورات جديدة بإحدى قرى محافظة البحيرة كي يتم تصوير عدد من مشاهد مسلسل ظلم المصطبة  بها خلال الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوعين وبعدها تعود أسرة العمل بديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

 تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.


مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 


ومن المقرر أن تختلف قصص العمل التي يتناولها، حيث إن العمل يتناول عددًا من القصص في بعض المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريهام عبدالغفور ظلم المصطبة مسلسل ظلم المصطبة فتحي عبدالوهاب أبرز مسلسلات رمضان 2025 أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 رمضان

مواد متعلقة

أحمد عزمي يدخل في خلافات مع ريهام عبدالغفور بمسلسل ظلم المصطبة

ads

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

ليس له علاج أو تطعيم، أهم المعلومات عن فيروس الصين الجديد HMPV

إحالة حمو بيكا للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح أبيض

الأهلي، كهربا يغيب عن التدريبات الجماعية لهذا السبب

بيان رسمي من ليفربول يكشف حقيقة تأجيل مباراته مع مان يونايتد (صور)

أخبار مصر: وباء جديد في 2025، تفاصيل وفاة سيدة بسبب لولب، صفقة تبادلية بين الشمال القطري والأهلي، تحذير من استخدام حقنة البرد

رسميًّا..الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

البركان الأكثر نشاطا في إندونيسيا يثور من جديد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت 4-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

يسبب التهابات في الرئة وليس له علاج.. HMPV فيروس صيني جديد يهدد العالم في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

كيف أعد الله رسوله نفسيًّا قبل غزوة بدر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

دار الإفتاء توضح حكم تقاضي السمسار عمولة من البائع والمشتري وبيان الأدلة على مشروعيتها

المزيد
الجريدة الرسمية